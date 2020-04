Αναβλήθηκε, εκ νέου για τις 8 το βράδυ, η συνεδρίαση του Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς στο παρασκήνιο διεξάγονται πυρετώδεις διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για τις 6 και αναβλήθηκε αρχικά για τις 7 το απόγευμα.

“Εντάξει, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συνάντηση του Eurogroup. Θα αρχίσει στις 21.30 ώρα Βρυξελλών”, έγραψε ο Λουίς Ρέγκο, εκπρόσωπος Τύπου του Μάριο Σεντέντο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία, έγραψε νωρίτερα ο πρόεδρος του Eurogroup στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter για τη σημερινή συνεδρίαση. O Σεντένο ανέφερε ότι έχει εντατικές επαφές με τους ομολόγους του πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

“Δεν υπάρχουν επιβάτες πρώτης θέσης. Είτε βουλιάζουμε ή κολυμπάμε μαζί. Αυτή είναι πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης” ήταν η δραματική έκκληση του προέδρου του Εurogroup.



"Εντατικές επαφές με τους άλλους υπουργούς Οικονομικών πριν την επανέναρξη του Eurogroup σήμερα το απόγευμα. Η εμπιστοσύνη των πολιτών μας εξαρτάται από εμάς. Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία" έγραψε χαρακτηριστικά, άνοντας έμμεσο σχόλιο για το προηγούμενο ναυάγιο.

"Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Πιστεύω - ακόμα πιστεύω - ότι αυτή τη φορά ΟΛΟΙ θα αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το απαραίτητο πνεύμα συμβιβασμού, που είναι θεμέλιος λίθος της Ένωσής μας".

Νέο “όχι” στο κορωνοομόλογο για τα πληττόμενα από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας κράτη-μέλη του νότου είπε πάντως η Άνγκελα Μέρκελ λίγο πριν τη νέα συνεδρίαση του Eurogroup. “Τα κορωνοομόλογα δεν είναι το μοναδικό εργαλείο που υπάρχει για να αμβλυνθούν οι οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να δείξουμε αλληλεγγύη” επέμεινε η καγκελάριος.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως πιστεύει ότι είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών να καταλήξουν σε μια συμφωνία για ένα πακέτο στήριξης 500 δισεκ. ευρώ για να αντισταθμιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

