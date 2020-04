Έληξε χωρίς συμφωνία η συνεδρίαση του Eurogroup καθώς δεν γεφυρώθηκαν οι τεράστιες διαφωνίες εντός της ευρωζώνης για τρόπο στήριξης των χωρών που πλήττονται από τον κορωνοϊό.

«Μετά από 16 ώρες διαβουλεύσεων φτάσαμε κοντά σε συμφωνία αλλά δεν έχουμε ακόμα μία», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο ανακοινώνοντας ότι η συνεδρίαση θα συνεχιστεί αύριο.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1