Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΝΑΤΟ για τις δαπάνες στις αμυντικές δυνάμεις των χωρών η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, από τις χώρες που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα για τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις, μαζί με τις ΗΠΑ και τη Βουλγαρία. Οι τιμές που αναγράφονται στον σχετικό πίνακα βασίζονται στις τιμές του 2015.

Πριν από τη συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο για την 70η επέτειο της Συμμαχίας, ο Γενικός Γραμματέας Γιένς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, λεπτομέρειες σχετικά με τις μεγάλες αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ. Ο κ. Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε ότι το 2019 οι δαπάνες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ευρωπαίων συμμάχων και του Καναδά αυξήθηκαν κατά 4,6.

Επίσης, αποκάλυψε ότι μέχρι το τέλος του 2020, οι Σύμμαχοι θα έχουν επενδύσει περισσότερα από 130 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2016. Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, η συσσωρευμένη αύξηση των αμυντικών δαπανών μέχρι τα τέλη του 2024 θα είναι 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κ. Στόλτενμπεργκ δήλωσε: «Πρόκειται για πρωτοφανή πρόοδο και καθιστά το ΝΑΤΟ ισχυρότερο».

Just out: #NATO ’s updated defence spending numbers. By the end of 2024, European Allies & Canada will have added an extra 400 billion dollars to their budgets since 2016. This is making NATO stronger. https://t.co/5sarGBG4KE pic.twitter.com/DiGKZQ1Uye

Ο Γενικός Γραμματέας επιβεβαίωσε επίσης ότι οι περισσότεροι Σύμμαχοι ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές για την κάλυψη του 2% του ΑΕΠ στην άμυνα. Φέτος, 9 Σύμμαχοι τηρούν τις προϋποθέσεις, από 3 που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Η πλειοψηφία των συμμάχων έχει προγραμματίσει να φτάσει το 2% μέχρι το 2024.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ δήλωσε: «Οι Σύμμαχοι επενδύουν επίσης δισεκατομμύρια σε νέες δυνατότητες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ΝΑΤΟ σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε εφησυχασμένοι. Πρέπει να διατηρήσουμε την ορμή.»

Ο Εμανουέλ Μακρόν με δημοσίευσή του στο Twitter επεσήμανε πως: «Δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε την άμυνα μας και να πληρώνουμε το κόστος με τις ζωές των στρατιωτών μας χωρίς να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές του ΝΑΤΟ».

My statements on NATO triggered some reactions. I do stand by them. It is a burden we share: we can't put money and pay the cost of our soldiers' lives without being clear on the fundamentals of what NATO should be. Tomorrow, I will stand up for the French and European interests.