Με μήνυμά του στο Twitter, o πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζει την απόφαση του Eurogroup για την έγκριση της δόσης των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ύψους 767 εκατ. ευρώ, και τη θετική ανακοίνωσή του για την ελληνική οικονομία.

"Καλά νέα σήμερα από το Eurogroup, καθώς η δήλωσή του συμφωνεί πως η αφοσίωσή μας στις μεταρρυθμίσεις είναι ακλόνητη και πως τα οικονομικά μέτρα ανακούφισης που εφαρμόσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν αποτελεσματικά", αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Good news from the Eurogroup today, as its statement agrees that our commitment to reforms is steadfast and that the economic relief measures we implemented during the pandemic have been effective. https://t.co/lSe67INZJl