Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, την περίοδο μετά τον κορωνοιο, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Moody's.

Όπως σημειώνει σε ανάρτηση του στο twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η συγκεκριμένη αναβάθμιση γίνεται εν μέσω παγκόσμιας ύφεσης.

Σημειώνεται ότι ο διεθνής οίκος, αποδίδει την αναβάθμιση στις μεταρρυθμίσεις που έχουν επιφέρει πρόοδο σε τομείς όπως η φορολογική διοίκηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς.



Moody’s upgrade of Greece's rating, which came in the midst of a global recession, is a strong vote of confidence in the growth prospects of the Greek economy post Covid. 🇬🇷