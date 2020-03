Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας για να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού στην ευρωπαϊκή οικονομία αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη, αποδεσμεύοντας ποσό ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επαναγορά δημόσιου και ιδιωτικού χρέους. Με το νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης βγαίνει ωφελημένη η Ελλάδα, καθώς συμπεριλαμβάνει μέρος του δημόσιου χρέους της, που δεν είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενες αγορές αξιογράφων από την ΕΚΤ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί το ευρώ και «δεν υπάρχει όριο» στη δέσμευσή της στο κοινό νόμισμα, διαβεβαίωσε η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του θεσμού ότι αποδεσμεύει 750 δισεκατομμύρια ευρώ για την επαναγορά δημόσιου και ιδιωτικού χρέους.

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR