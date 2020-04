Με μεγάλες προσφορές που ξεπέρασαν τα 5 δισ ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 7ετους ομολόγου του ελληνικού δημοσίου.

Το επιτόκιο κινήθηκε στη ζώνη του 2%.

Το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να αντλήσει 2 με 2,5 δισ ευρώ προκειμένου να αποκτήσει ρευστότητα για να ανταποκριθεί στις ταμειακές ανάγκες που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Η ελληνική κυβέρνηση εξουσιοδότησε τις Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale για την έκδοση 7ετους ομολόγου. Ο τίτλος θα είναι επιλέξιμος από την ΕΚΤ βάση του έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων.

Η τελευταία έξοδος στις αγορές ήταν στις 28 Ιανουαρίουμε με την έκδοση 15ετούς ομολόγου αναφοράς με ημερομηνία λήξης στις 4 Φεβρουαρίου 2035 με κουπόνι 1,875%. Οι προσφορές άγγιξαν τα 18,8 δισ. ευρώ και το δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν ξεσπάσει η κρίση ο ΟΔΔΗΧ έχει ανακοινώσει ότι θα δανειστεί το 2020 από τις αγορές από 4 έως 8 δισ. ευρώ.

