Τον "κώδωνα του κινδύνου" για σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρωζώνη κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας την εκπόνηση έκτακτων σχεδίων για την αντιμετώπισή της. Το Ταμείο ζητεί από τη Γερμανία, και δευτερευόντως από την Ολλανδία, να εγκαταλείψουν τη σφιχτή δημοσιονομική πολιτική που ακολουθούν σήμερα.



Η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται να επιβραδυνθεί περισσότερο του αναμενομένου, καθώς η κρίση στον τομέα μεταποίησης του μπλοκ μπορεί να μετακυλισθεί στον τομέα υπηρεσιών λόγω της παρατεταμένης έντασης στο παγκόσμιο εμπόριο αναφέρει χαρακτηριστικά το ΔΝΤ.

Το Ταμείο ανακοίνωσε ότι η ευρωζώνη θα καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης 1,2% του ΑΕΠ φέτος, αναθεωρώντας προς τα κάτω τις προηγούμενες προβλέψεις του Απρίλιου για ανάπτυξη 1,3% στο μπλοκ. Πρόκειται για σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τον περυσινό ρυθμό ανάπτυξης του 1,9%. Η οικονομία του μπλοκ αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,4% το 2020 και το 2021, σύμφωνα με το ΔΝΤ, που αναθεωρεί επί τα χείρω την προηγούμενη πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,5% και για τα δύο χρόνια.

"Με δεδομένες τις αυξημένες αρνητικές επιπτώσεις, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι έτοιμα για εφαρμογή", αναφέρει. "Μπορεί να είναι απαραίτητη μια συγχρονισμένη δημοσιονομική απάντηση" σημειώνει στην έκθεση, τονίζοντας τους κινδύνους από τον εμπορικό προστατευτισμό, ένα άτακτο Brexit και απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις. Η έκκληση για μια "συγχρονισμένη δημοσιονομική απάντηση" από τις κυβερνήσεις της ευρωζώνης, συνιστά ξεκάθαρο μήνυμα προς το Βερολίνο να αυξήσει τις επενδυτικές δαπάνες.

Η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στην αναιμική ανάπτυξη στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, και τη στασιμότητα στην Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία, ανέφερε το ΔΝΤ, αναθεωρώντας πτωτικά τις προηγούμενες προβλέψεις του και για τις δύο χώρες. Η Γερμανία αναμένεται τώρα να αναπτυχθεί με ρυθμό μόνο 0,5% φέτος, σε σχέση με 0,8% που ήταν η πρόβλεψη του ΔΝΤ τον Απρίλιο. Ο ρυθμός αυτός θα είναι το ένα τρίτο της ανάπτυξης του 2018.

Το ΔΝΤ αναθεώρησε επίσης πτωτικά την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Γαλλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του μπλοκ, παρά τις καλύτερες των αναμενόμενων εκτιμήσεις για το τρίτο τρίμηνο που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η χώρα αναμένεται τώρα να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% φέτος, αντί για 1,3% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.

Ανέφερε ότι η επιβράδυνση, που μέχρι στιγμής έχει προκληθεί κυρίως από τον αντίκτυπο που έχει η ένταση στο παγκόσμιο εμπόριο στη εξαγωγική κυρίως βιομηχανία του μπλοκ, θα μπορούσε να μετακυλισθεί στις υπηρεσίες, που είναι και ο μεγαλύτερος τομέας της οικονομίας της ευρωζώνης.

Η διαδικασία της Βρετανίας για την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης αιτία ανησυχίας, καθώς ένα Brexit χωρίς συμφωνία να προκαλεί εκτεταμένες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη Βρετανία όσο και την ΕΕ εξηγεί η έκθεση.

Στην περίπτωση ενός συντεταγμένου Brexit, που μπορεί να επισυμβεί έως τα τέλη Ιανουαρίου, το ΔΝΤ επιβεβαίωσε τις προηγούμενες εκτιμήσεις του ότι η βρετανική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% φέτος και 1,4% την επόμενη χρονιά. Το 2018 η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 1,4%.

Το ΔΝΤ αναμένει ο πληθωρισμός στο μπλοκ να διαμορφωθεί στο 1,2% φέτος, στο 1,4% την επόμενη χρονιά και στο 1,5% το 2021, χαμηλότερα από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επίπεδα κοντά αλλά κάτω του 2%.



Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πολ Τόμσεν, σχολίασε ότι όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, οι παραγωγικοί και εξαγωγικοί κλάδοι της Ευρώπης έχουν αποδυναμωθεί με «οδηγούς» τους κλάδους αυτοκινήτων και μηχανημάτων.

