Σημαντική αύξηση των προσλήψεων στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, καθώς δημιουργήθηκαν 128.000 νέες θέσεις εργασίας σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις αναλυτών του Bloomberg για 85.000 νέες προσλήψεις.

Το ποσοστό ανεργίας σημείωσε μικρή άνοδο φτάνοντας στο 3,5% ωστόσο παραμένει κοντά στο πιο χαμηλό των τελευταίων 50 ετών.

Την θετική για την αμερικανική οικονομία είδηση, έσπευσε να σχολιάσει στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας ότι «Οι ΗΠΑ τα "σπάνε"».

Wow, a blowout JOBS number just out, adjusted for revisions and the General Motors strike, 303,000. This is far greater than expectations. USA ROCKS!