Τη συμβιβαστική λύση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης αποκαλύπτει το πρακτορείο Reuters. Όπως δήλωσαν διπλωμάτες και αξιωματούχοι στο Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δοθούν στα κράτη-μέλη της ΕΕ 500 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και επιπλέον 250 δισεκ. ευρώ σε δάνεια στο πλαίσιο του νέου σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης από τον κορωνοϊό. Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν μέσω προγραμμάτων του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2021-7).

Σύμφωνα με πηγές, η Επιτροπή προτείνει η Ελλάδα να λάβει 22,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 9,4 δισ. ευρώ σε δάνεια. Η Ιταλία θα λάβει 81,8 δισ. ευρώ και 90,9 δισ. ευρώ σε δάνεια, ενώ η Ισπανία 77,3 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 63,1 δισ. σε δάνεια.

Η Eπιτροπή θα προτείνει ο κοινός προϋπολογισμός του ευρωπαϊκού μπλοκ για την περίοδο 2021-27 να ανέλθει στο 1,1 τρισεκατομμύριο ευρώ, όπως δήλωσαν δύο πηγές στο πρακτορείο.

