Η σημασία της ασφάλισης στην προετοιμασία για φυσικές καταστροφές

Για τον καθοριστικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην προετοιμασία για τις φυσικές καταστροφές μίλησε ο Πάνος Κούβαλης, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου Interamerican στην «Ενημερωτική Εκπομπή» του ΣΚΑΪ 100.3, με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, την Τετάρτη 26/2.

Όπως επισήμανε ο ίδιος, «έχουμε μια αυξημένη συχνότητα φυσικών καταστροφών τα τελευταία χρόνια και η σφοδρότητα των φαινομένων αυτών μεγαλώνει». Οι μεγάλες πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη, οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, η πλημμύρα στη Βαλένθια, αλλά και τα πρόσφατα καταστροφικά φαινόμενα που βιώσαμε στη χώρα μας, όπως ο «Daniel», επιβεβαιώνουν αυτή την τάση.

Η ανάγκη για ανθεκτικότητα και συνεργασία

«Η κατεύθυνση είναι μία: να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα, δηλαδή να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές αποτελεσματικότερα», υπογράμμισε ο κ. Κούβαλης τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ της πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξειδικευμένων φορέων και του ιδιωτικού τομέα. Ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα σε αυτή την προσπάθεια. «Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι σημαντικό να αποζημιώνουν άμεσα μετά από μια καταστροφή, ώστε να συνεχιστεί η ζωή και η οικονομική δραστηριότητα», σημείωσε συγκεκριμένα.

Παράλληλα, πρέπει να ενδυναμώσουμε τις κοινότητες και να επαναφέρουμε την ελπίδα στις περιοχές που επλήγησαν, υποστηρίζοντας ΜΚΟ και εθελοντικές ομάδες που επιτελούν πολύπλευρο έργο στην κατεύθυνση αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρωτοβουλία της Anytime σε συνεργασία με το Humanity Greece, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την ανάπλαση του εξωτερικού χώρου του δημοτικού σχολείου στο Μεγάλο Μοναστήρι Καρδίτσας που υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Ο κ. Κούβαλης αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο των ψηφιακών εργαλείων στο κομμάτι της πρόληψης και της προειδοποίησης απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα μιλώντας για τη συνεργασία που έχει αναπτύξει ο Όμιλος Interamerican με καταξιωμένους φορείς όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. «Έχουμε χτίσει ένα σύστημα που μας δείχνει τον βαθμό επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή» επισήμανε. Επίσης, με την εφαρμογή Meteo Roads, όταν, για παράδειγμα, σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό από άποψη προσβασιμότητας. «Αυτά είναι δύο δικά μας παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα που έρχονται και από τον μέτοχό μας, την Achmea, η οποία διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία, ειδικά στο θέμα της πλημμύρας». Η Ολλανδία είναι ένα καλό παράδειγμα γιατί είναι μια χώρα που ζει κάτω από τη θάλασσα, στην πραγματικότητα. Εκεί, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχουν μειώσει τις ζημιές από πλημμύρες κατά 30%.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου Interamerican, Πάνου Κούβαλη στην «Ενημερωτική Εκπομπή» του ΣΚΑΪ 100.3