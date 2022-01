Το λένε grimacecoin, είναι εμπνευσμένο από την μωβ μασκότ που χρησιμοποιεί η McDonald’s στο διαφημιστικό υλικό της και μόλις εκτινάχθηκε κατά 285.000%. Φυσικά, όπως συμβαίνει συχνά στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον Elon Musk.

Η ιστορία του grimacecoin ξεκίνησε όταν ο Elon Musk προσπάθησε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πείσει την McDonald’s να αρχίσει να δέχεται το dogecoin ως μέσο πληρωμών, λέγοντας ότι σε αυτή την περίπτωση, θα φάει ένα παιδικό γεύμα της εταιρείας, Happy Meal, στην τηλεόραση.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin