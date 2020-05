Γεωργιάδης: Περιμένουμε σημαντικές επενδύσεις στη βιομηχανία από τις ΗΠΑ

«Περιμένουμε σημαντικές επενδύσεις στη βιομηχανία από τις ΗΠΑ», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με θέμα: "Greek Insdustry and the New Growth Model: Necessary Reforms" και πρόσθεσε ότι «οι ελληνο-αμερικανικές σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ».