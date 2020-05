Τη σύσταση Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 500 δισ. ευρώ πρότειναν Γαλλία και Γερμανία, προκειμένου να χρηματοδοτηθουν χώρες και περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση του κορωνοϊού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μεταδίδει το Reuters. Σύμφωνα με την DW προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειοδοτεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εποικοδομητική χαρακτήρισε την γαλλογερμανική πρόταση η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την εξέλιξη. Την πρόταση Βερολίνου - Παρισίου, χαιρέτισε και ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Today’s proposal from France and Germany is a positive starting point. Now let's get to work to achieve the ambitious target indicated by the @Europarl_EN