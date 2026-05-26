Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με θετικό μάλλον βαθμό για την επίπτωση των μέτρων κατά της ενεργειακής ακρίβειας που έλαβε η κυβέρνηση, έκλεισε ο Απρίλιος σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Diesel κίνησης

Το μέτρο της οριζόντιας επιδότησης των 20 λεπτών (μαζί με τον ΦΠΑ) ανά λίτρο είχε σαν αποτέλεσμα η αύξηση της τιμής να στο diesel κίνησης να... συγκρατηθεί στο 32,4% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο. Έτσι η χώρα μας κατατάσσεται κοντά στη μέση της κατάταξης και στο μισό που περιλαμβάνει τις χώρες με τις μικρότερες αυξήσεις. Κι αυτό γιατί το ίδιο διάστημα ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 34,7% και ο κοινοτικός στο 33,7%.



Σχεδόν όλες οι χώρες που είχαν μικρότερη αύξηση στην τιμή του Diesel – Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία, Σερβία, Ιρλανδία – επέλεξαν να μειώσουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση.



Υπάρχουν και χώρες όμως που παρά τη μείωση των ΕΦΚ είδαν μεγαλύτερες αυξήσεις όπως η Τσεχία, η Ρουμανία, η Λετονία, η Αυστρία, η Γερμανία και η Λιθουανία



Παράδειγμα λειτουργίας αγοράς κι ελεγκτικών μηχανισμών αποτελεί η Ισλανδία η οποία μείωσε τον ΦΠΑ και είδε μείωσε 12,6% στην τιμή του ντίζελ.

Αμόλυβδη

Πολύ λιγότερο ενθαρρυντική η εικόνα της χώρας μας όσον αφορά στην τιμή της αμόλυβδης. Το μέτρο του fuel pass ακολουθείται μόνο από την Ελληνική κυβέρνηση στην Ευρώπη καθώς η επιδότηση στη χρήση των καυσίμων είναι μέτρο κυρίως που λαμβάνουν χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Ασίας.

Ό,τι πιο κοντινό στην ελληνική οπτική είναι το επίδομα καυσίμων της Ιρλανδίας όχι όμως στην ίδια κλίμακα ενώ οι Ιρλανδοί το συνοδεύουν και με μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ.



Σύμφωνα με τη Eurostat η αμόλυβδη στην Ελλάδα αυξήθηκε 17,1% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση με τη χώρα στην 11η θέση με τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος στο 13,6% και ο κοινοτικός στο 14,5%.



Στις κορυφαίες χώρες η Ισλανδία με μείωση τιμής 22,6%! , Μάλτα και Πολωνία συγκράτησαν τις τιμές, Ιταλία, Ουγγαρία και Ισπανία είχαν αυξήσεις 1,1%-2,1%

Και οι 6 αυτές χώρες επέλεξαν να μειώσουν τους συντελεστές έμμεσης φορολόγησης.



Στον αντίποδα η Ρουμανία είδε αύξηση 22,4%, η Γερμανία 21,9% , η Ολλανδία 21,4%, η Λιθουανία 20,4% και το Βέλγιο 20%. Από αυτήν την πεντάδα μόνο Βέλγιο και Ολλανδία δεν προχώρησαν σε οριζόντια μείωση των έμμεσων φόρων.



Μέσα σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα – πιθανότατα αύριο Τετάρτη ή μεθαύριο Πέμπτη – την επέκταση των υφιστάμενων μέτρων στήριξης για την ακρίβεια στα καύσιμα.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο της επιδότησης στο ντίζελ είναι πετυχημένο μέτρο και το δείχνουν και οι αριθμοί της Eurostat. Επιπλέον έχει συμβάλει και στη γενικότερη συγκράτηση των τιμών των προϊόντων μέσω των μεταφορών.

Η παράταση του και για τον Ιούνιο θα κοστίσει στον προϋπολογισμό περί τα 50εκατ€ , τα οποία θα αφαιρεθούν από το απόθεμα των 300εκατ€.



Παρότι οι αριθμοί δεν συνηγορούν, η κυβέρνηση εκτιμά και το fuel pass ως πετυχημένο μέτρο και αναμένεται να το ανανεώσει επίσης για 1 ή 2 μήνες.

Εκτός από τη Eurostat , και η αντίδραση των πολιτών δεν δείχνει πάντως κάτι τέτοιο. Υπολογίζεται πως περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχοι δεν έκαναν καν κίνηση να το λάβουν.

Πηγή: skai.gr

