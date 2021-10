Στο 2,1% εκτιμάται ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο σύμφωνα μετά στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για επίδοση που συνιστά την τρίτη χαμηλότερη στην Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός έφθασε το 3,4%, σε υψηλό 13 ετών. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο ήταν επίσης 2,1%.

"Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Οι έλεγχοι στην αγορά είναι συνεχείς και εάν χρειαστούν περαιτέρω παρεμβάσεις θα γίνουν" σχολίασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης σε δήλωσή μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων της Eurostat.

Euro area #inflation up to 3.4% in September: energy +17.4%, other goods +2.1%, food +2.1%, services +1.7% - flash estimate https://t.co/5Iwyo1n6yO pic.twitter.com/je9plPn8IF