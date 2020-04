Σχέδιο τριών σημείων, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται προς το παρόν η έκδοση κορωνοομολόγου, καλείται να εγκρίνει σήμερα Τρίτη το Eurogroup για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωομάδας Μάριο Σεντένο το σχέδιο περιλαμβάνει δίχτυ προστασίας της εργασίας σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν με κεφάλαια 100 δισ. ευρώ, εγγυήσεις δανείων ύψους 200 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και προληπτικές γραμμές πίστωσης συνολικού ύψους 240 δισ. ευρώ από τον ESM στα κράτη μέλη.

Ο Μάριο Σεντένο κάλεσε τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών να «αναλάβουν μια ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ ενός συντονισμένου και μεγάλης κλίμακας σχεδίου ανάκαμψης» ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού.

This is no time for business-as-usual politics. We must show our citizens that Europe protects them. We must stand tall. https://t.co/RjVKBMwTBy