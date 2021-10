Τα λάθη στις οικονομικές συναλλαγές – ειδικά αυτές των εταιρειών – είναι σπάνια αλλά όχι απίθανα. Μία περίπτωση που έγινε viral είναι αυτή της cypto εταιρείας Compound, η οποία κατέθεσε κατά λάθος κρυπτονομίσματα COMP αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων σε κάποιους λογαριασμούς χρηστών της.

Το λάθος, οφειλόταν σε bug του συστήματος που κατέληξε σε λανθασμένες πληρωμές στους χρήστες. Προφανώς, το ποσό είναι αρκετά μεγάλο και η εταιρεία τώρα αναγκάζεται να ζητήσει από τους χρήστες να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα.

If you received a large, incorrect amount of COMP from the Compound protocol error:



Please return it to the Compound Timelock (0x6d903f6003cca6255D85CcA4D3B5E5146dC33925). Keep 10% as a white-hat.



Otherwise, it's being reported as income to the IRS, and most of you are doxxed. — Robert Leshner (@rleshner) October 1, 2021

Την έκκληση έκανε ο CEO της εταιρείας, Robert Leshner, ενώ ως κίνητρο παροτρύνει τους χρήστες να κρατήσουν το 10% των κρυπτονομισμάτων ως αμοιβή white-hat. Ταυτόχρονα όμως προσπαθεί να αποθαρρύνει αυτούς που σκέφτονται να τα κρατήσουν, λέγοντάς τους πως τα κεφάλαια αυτά θα δηλωθούν στην εφορία ως εισόδημα.

I'm trying to do anything I can to help the community get some of its COMP back, and this was a bone-headed tweet / approach. That's on me.



Luckily, the community is much bigger, and smarter, than just me.



I appreciate your ridicule and support. — Robert Leshner (@rleshner) October 1, 2021

Όμως η τελευταία έκφρασή του, “most of you are doxxed”, εκνεύρισε τους χρήστες αφού εκλήφθηκε ως μία απειλή πως θα δώσει στη δημοσιότητα τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ο Leshner παραδέχτηκε πως αυτή ήταν μία ξεροκέφαλη προσέγγιση και ζήτησε συγγνώμη. Έκτοτε, ευχαριστεί μέσω Twitter τον κάθε χρήστη που επιστρέφει τα κρυπτονομίσματα ξεχωριστά.

Thank you 0x2e4a for returning COMP to the community 🙏 — Robert Leshner (@rleshner) October 1, 2021

Πηγή: Unboxholics