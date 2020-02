Αποφασισμένος να δημοσιοποιήσει, και μάλιστα, μέχρι το τέλος του Φερβρουαρίου, τις υποκλαπείσες ηχογραφήσεις του κρίσιμου Eurogroup του 2015, δηλώνει ο Γιάνης Βαρουφάκης στο λογαριασμό του στο Twitter, αψηφώντας τις αντιδράσεις. Ο τέως υπουργός Οικονομικών επιμένει ότι η δημοσιοποίηση την ηχογραφήσεων είναι νόμιμη, με βάση γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου.

«Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο πως οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις φοβούνται τη διαφάνεια. Σήμερα υπέβαλα στον πρόεδρο ένα USB με όλες μου τις (απολύτως νόμιμες) ηχογραφήσεις του Eurogroup του 2015, ζητώντας του να τις θέσει στη διάθεση των βουλευτών και του κοινού. Πανικόβλητος, το επέστρεψε! Μην ανησυχείτε. Το MeRA25 θα ρίξει φως. Σύντομα!» αναφέρει χαρακτηριστικά στο twitter ο Γιάνης Βαρουφάκης στα αγγλικά.



Σε άλλο tweet του, προσθέτει ότι «κανείς δεν δικαιούται να κρατήσει τους πολίτες στο σκοτάδι. Η αλήθεια για τα Eurogroup του 2015 πανικοβάλλει την τρόικα εσωτερικού επειδή είναι επίκαιρη & χρήσιμη. Το ΜέΡΑ25 επιλέγει το φώς της διαφάνειας κόντρα στο σκοτάδι της προπαγάνδας». Παράλληλα, παραθέτει το δελτίο Τύπου του ΜέΡΑ 25 για το θέμα, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι «κανείς δεν δικαιούται να κρατήσει τη Βουλή και τους πολίτες στο σκοτάδι (...) Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα έχουμε δώσει πρόσβαση σε όλες και όλους».

Δικαστικές πηγές πάντως διαψεύδουν ότι υπάρχει η γνωμοδότηση που επικαλείται ο κ. Βαρουφάκης. Υπάρχει νομοθετική διάταξη, αυτής της κυβέρνησης για εξαιρετικές περιπτώσεις δημοσιοποίησης ηχογραφήσεων στις οποίες δεν εμπίπτει η συγκεκριμένη ηχογράφηση επισήμαιναν στον ΣΚΑΪ.

