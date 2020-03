Την φρενίτιδα που επικρατεί στις αγορές λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού επιχειρεί να κάμψει η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα διαθέσει 500 δισ. δολάρια μέσω τρίμηνων repos το απόγευμα της Πέμπτης και ακόμα 500 δισ. δολάρια την Παρασκευή. Επιπλέον η Fed ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 500 δισ. δολάρια σε μηνιαία ρέπο την Παρασκευή και θα λάβει επιπρόσθετα μέτρα.

The New York Federal Reserve vows to pump in over $1 trillion to fight coronavirus-linked "disruptions" in markets. Follow live updates: https://t.co/RwW4hFI0ez pic.twitter.com/cv8DeQy5AV