ΕΕ: xαιρετίζει συμφωνία για νέους κανόνες που βελτιώνουν την οδική κυκλοφορία

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της οδηγίας για την ενίσχυση της διασυνοριακής επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Μολονότι οι προηγούμενοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) βελτίωσαν τη συμμόρφωση των οδηγών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι με τους κανονισμούς για την οδική ασφάλεια, εξακολουθεί να παρατηρείται σημαντικό χάσμα, καθώς περίπου το 40% των διασυνοριακών παραβάσεων παραμένουν ατιμώρητες λόγω δυσκολιών στον εντοπισμό των παραβατών ή την επιβολή των προστίμων. Οι νέοι κανόνες αντιμετωπίζουν αυτές τις ανεπάρκειες με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, την απλοποίηση της ταυτοποίησης των παραβατών και τη διευκόλυνση της επιβολής των προστίμων.

Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών δε θα επικεντρωθεί μόνο στα συνηθέστερα και σοβαρότερα αδικήματα όπως η υπερβολική ταχύτητα ή η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, αλλά και σε άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η εγκατάλειψη θύματος τροχαίου, η οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα, η επικίνδυνη προσπέραση και στάθμευση, καθώς και η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως τα ασθενοφόρα.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε σχετικά: «Κάθε χρόνο πάνω από 20.000 άνθρωποι σκοτώνονται στους δρόμους της Ευρώπης. Για να μειωθεί αυτός ο απαράδεκτος αριθμός, είναι κρίσιμο η επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας να έχει πραγματικά αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι αν παραβιάζουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και θέτουν άλλους σε κίνδυνο, θα πληρώνουν τις συνέπειες για τις πράξεις τους, ανεξαρτήτως αν οδηγούν στη χώρα τους ή στο εξωτερικό.»

Nίκος Ανδρίτσος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.