BBC: Οι νεκροί στρατιωτικοί της Ρωσίας στην Ουκρανία έφθασαν τις 74.000

Οι απώλειες της Ρωσίας στην Ουκρανία έφθασαν στα μέσα Οκτωβρίου τις 74.014 νεκρούς στρατιωτικούς, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιεί συστηματικά το BBC (ρωσική υπηρεσία) από κοινού με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών. Ο αριθμός αυτός αφορά τα ονόματα των Ρώσων που σκοτώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν με βάση στοιχεία που αναφέρονται σε ανοιχτές πηγές.

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αναφέρει το BBC, παρατηρήθηκε απότομη αύξηση δημοσιευμάτων για τους Ρώσους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα σκοτώνονται περίπου 1.000 Ρώσοι στρατιωτικοί. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι όλοι τους σκοτώθηκαν τις τελευταίες επτά ημέρες. Σε πολλές νεκρολογίες η ημερομηνία θανάτου καταγράφεται στις αρχές του 2024 ή ακόμη και στα προηγούμενα χρόνια του πολέμου.

Όμως, οι ρυθμοί αύξησης των ανθρώπινων απωλειών τις δύο τελευταίες εβδομάδες είναι υψηλότεροι, από τους εβδομαδιαίους μέσους δείκτες του 2022 και του 2023.

Η αύξηση των απωλειών στις τάξεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα των ρωσικών επιθετικών επιχειρήσεων στην περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας, όπως η επίθεση στο Ουγκλεντάρ (Βουχλεντάρ), το οποίο είχε καταληφθεί στις αρχές Οκτωβρίου, και η επίθεση στο Ποκρόβσκ, όπου οι μάχες συνεχίζονται.

Άλλοι πιθανοί λόγοι είναι η σταδιακή επιβεβαίωση των ρωσικών απωλειών στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ ή οι επιπτώσεις της καλοκαιρινής επιθετικής εκστρατείας. Η αύξηση των αναφορών θανάτων θα μπορούσε επίσης να είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων.

Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται μεταξύ των εθελοντών, δηλαδή μεταξύ αυτών που υπέγραψαν συμβάσεις μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, που ανέρχονται σε 14.929, ή το 21% όλων των νεκρών στρατιωτικών που έχουν ταυτοποιηθεί.

Αρχίζοντας από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους οι απώλειες των εθελοντών άρχισαν να ξεπερνούν τις απώλειες των άλλων κατηγοριών, όπως των κρατουμένων (19%) και των επίστρατων(13%).

Ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την τακτική της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, που είναι επιθέσεις κατά κύματα από μικρές ομάδες εφόδου προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτή η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα υψηλές απώλειες, αλλά εξαντλεί τον εχθρό και μειώνει την αμυντική ισχύ του ουκρανικού πυροβολικού.

Από την έναρξη της εισβολής, η Ρωσία έχει χάσει 4.217 αξιωματικούς στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων επτά στρατηγών και άλλων 467 ανδρών με βαθμό αντισυνταγματάρχη και άνω.

Ο αριθμός των νεκρών αξιωματικών περιλαμβάνει 1.165 επίλεκτους ειδικούς επιπέδου διοίκησης. Στον αριθμό αυτό έχουν συμπεριληφθεί όπως αναφέρει η έρευνα του BBC οι νεκροί αξιωματικοί των αερομεταφερόμενων στρατευμάτων, των πεζοναυτών, των ειδικών δυνάμεων, των μονάδων ειδικού σκοπού της Rosgvardia (Ρωσικής Φρουράς) και οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας που φθάνουν τους 258.

Οι πραγματικές απώλειες είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούν να εξακριβωθούν από ανοικτές πηγές. Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες με τους οποίους συνομίλησαν οι δημοσιογράφοι των εν λόγω μέσων υποδεικνύουν ότι η καταγραφή της έρευνας από τα ρωσικά νεκροταφεία, τα πολεμικά μνημεία και τις νεκρολογίες μπορεί να καλύπτει μεταξύ 45% και 65% του πραγματικού αριθμού των θυμάτων.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι σοροί ενός σημαντικού αριθμού στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους τελευταίους μήνες μπορεί να βρίσκονται ακόμη στο πεδίο της μάχης.

Με βάση την παραπάνω εκτίμηση, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πλευρά θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 113.900 και 164.500.

Πηγή: skai.gr

