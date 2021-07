Η ικανοποίηση, η δόξα και η φήμη που προσφέρει η κατάκτησης ενός χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι σίγουρα ένα τεράστιο κίνητρο για όσους αγωνίζονται και φέτος στο Τόκιο.

Όσο ευγενή όμως και εάν είναι τα αισθήματα των αθλητών που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να ανταμείβονται και τις θυσίες τους να αναγνωρίζονται, τα χρυσά μετάλλια συνοδεύονται και από αρκετά γενναιόδωρα, σε πολλές περιπτώσεις, μπόνους που σίγουρα αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο.

Το μέγεθος του μπόνους που προσφέρεται από τα κράτη για τα οποία αγωνίζονται ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα δείχνει γράφημα της ιστοσελίδας Statista.

Depending on which country an #athlete hails from, they could be taking home more cash with their #olympic gold medal wins.



Athletes from Indonesia are awarded a prize of $746,000 for #gold, whilst British athletes don't receive a bonus.



Wonder why?https://t.co/9YyEAGlZgS pic.twitter.com/nfECmHKjHY