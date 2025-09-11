Thom Browne, Mike Amiri και Rachel Scott υποψήφιοι στα βραβεία Μόδας 2025

Το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας Αμερικής (CFDA) αποκάλυψε επίσημα τη λίστα με τους υποψηφίους και τους τιμώμενους των φετινών Βραβείων Μόδας 2025 (2025 CFDA Fashion Awards).

Ο Γουές Γκόρντον παρουσιάζει συλλογή σε πασαρέλα υψηλής ραπτικής με εντυπωσιακό κοινό.

Οι υποψηφιότητες αναδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα ταλέντων, από είδωλα μέχρι πρωτοποριακές φωνές της βιομηχανίας. Φέτος, η τελετή απονομής βραβείων της αμερικανικής βιομηχανίας μόδας θα πραγματοποιηθεί στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στη Νέα Υόρκη στις 3 Νοεμβρίου.

Για το βραβειο Αμερικανού Σχεδιαστή Γυναικείας Ένδυσης της Χρονιάς, οι μεγάλες αμερικανικές ετικέτες Ralph Lauren και Tory Burch είναι υποψήφιες με σύγχρονους σχεδιαστές όπως η Rachel Scott για το brand Diotima και ο Wes Gordon για τον οίκο Carolina Herrera.

Στην κατηγορία Αμερικανός Σχεδιαστής Ανδρικής Ένδυσης της Χρονιάς το βραβεία διεκδικούν οι Thom Browne, Willy Chavarria, The Row, Amiri και Eckhaus Latta.

Για το βραβείο Αμερικανού Σχεδιαστή Αξεσουάρ της Χρονιάς στις υποψηφιότητες περιλαμβάνονται οι Ana Khouri, Catherine Holstein για το brand Khaite, Raul Lopez για το Luar, Ashley Olsen Mary-Kate Olsen για το The Row και Tory Burch.

Υποψήφιοι για το βραβείο Αμερικανού Αναδυόμενου Σχεδιαστή της Χρονιάς είναι οι Ashlynn Park για τον Ashlyn και o Bernard James.

Επιπλέον βετεράνοι του κλάδου θα βραβευτούν για τη διαχρονική τους προσφορά, η Donatella Versace θα τιμηθεί με το Βραβείο Θετικής και το Βραβείου Επιτεύγματος Ζωής θα παραλάβει ο Geoffrey Beene του Ralph Rucci.

Κομψός άνδρας ποζάρει σε εκδήλωση The Business of Fashion.

Οι φετινοί υποψήφιοι αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λίστα της περασμένης χρονιάς. Ο Willy Chavarria έχει κερδίσει το βραβείο Αμερικανού Σχεδιαστή Ανδρικής Μόδας τα τελευταία δύο συνεχόμενα χρόνια και ήταν επίσης αντίπαλος των Mike Amiri και Thom Browne το 2024. Το 2023, η Rachel Scott του Diotima απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία Αναδυόμενος Σχεδιαστής της Χρονιάς και στη συνέχεια κέρδισε τον τίτλο στην κατηγορία Αμερικανός Σχεδιαστής Γυναικείας Μόδας της Χρονιάς το 2024.

Το CFDA ανακοίνωσε ότι θα ανακοινωθούν και άλλα βραβεία σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

