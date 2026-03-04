Μπέλα Χαντίντ: Εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα του Saint Laurent στο Παρίσι

Η Μπέλα Χαντίντ «έκλεψε» τις εντυπώσεις στην πασαρέλα του οίκου Saint Laurent κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς.

Το 29χρονο supermodel εμφανίστηκε με ένα κόκκινο δαντελένιο κορμάκι με έντονο ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με μια μαύρη διάφανη φούστα που «αγκάλιαζε» τη σιλουέτα της. Η εντυπωσιακή δημιουργία ανέδειξε την καλλίγραμμη φιγούρα της καθώς περπατούσε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα.

Το μοντέλο πόζαρε με αισθησιασμό στους φωτογράφους και περπάτησε με δυναμισμό στην πασαρέλα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα της διεθνούς μόδας. Η Μπέλα Χαντίντ είναι σταθερή παρουσία στις πασαρέλες του Παρισιού και του Μιλάνου. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα είχε περιορίσει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες λόγω της μάχης που δίνει με τη νόσο Lyme.

Το μοντέλο παλεύει με τη χρόνια νευρολογική ασθένεια εδώ και περίπου 14 χρόνια και υποβάλλεται σε θεραπείες, ενώ πρόσφατα αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να απορρίψει σχεδόν κάθε επαγγελματική πρόταση για περίπου έναν χρόνο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην ιταλική «Vogue», η ίδια εξήγησε ότι συνειδητοποίησε πως ο τρόπος με τον οποίο εργαζόταν για πολλά χρόνια δεν ήταν βιώσιμος. Όπως ανέφερε, πλέον προσπαθεί να διατηρεί μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την καριέρα της. Συχνά περνά χρόνο στο Τέξας με τα άλογα και τον σκύλο της, κάτι που, όπως λέει, της επιτρέπει να επιστρέφει στη δουλειά με μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Παράλληλα, έχει μάθει να λέει «όχι» σε επαγγελματικές προτάσεις που δεν την εκφράζουν ή δεν προέρχονται από ανθρώπους που εμπιστεύεται και σέβεται.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τη δύναμη και την επιμονή που δείχνει η κόρη της στη μάχη με την ασθένεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Μπέλα όσο και ο μικρότερος αδελφός της, Άνουαρ Χαντίντ, έχουν διαγνωστεί με τη νόσο Lyme, ενώ και η μητέρα τους είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι προσβλήθηκε από την ίδια ασθένεια το 2012.

Πηγή: skai.gr

