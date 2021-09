Μπορεί η Kim Kardashian να έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο κυρίως χάρη στις πολύ σέξι και αποκαλυπτικές εμφανίσεις της, αλλά στο φετινό Met Gala προκάλεσε χαμό, αφού ίσως για πρώτη φορά την είδαμε ντυμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια!

Μετά από την αναβολή του λόγω πανδημίας, το πιο κοσμικό fashion event του πλανήτη έγινε και φέτος στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης και οι σταρ έσπευσαν στο Met Gala ακολουθώντας το φετινό θέμα που ήταν «In America: A Lexicon of Fashion».

Και ενώ και φέτος τα... γυμνά φορέματα είχαν την τιμητική τους, η Kim φρόντισε να εμφανιστεί στα σκαλιά του μουσείου Metropolitan, ντυμένη στα κατάμαυρα με ένα Balenciaga εκκεντρικό outfit να καλύπτει όλο το κορμί της ακόμα και το κεφάλι της.

My sleeping paralysis at 3.30 a.m: #MetGala2021 #MetGala pic.twitter.com/swmJQCMPlH

.@KimKardashian has arrived to the 2021 #MetGala. See every look from tonight's red carpet here: https://t.co/cJLWT3nSWH pic.twitter.com/GE9RcqT6Em