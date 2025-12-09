Γούνες «τέλος» στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας Αμερικής (CFDA), το οποίο διοργανώνει την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης (NYFW), ανακοίνωσε στις 3 Δεκεμβρίου ότι δεν θα προωθεί πλέον γούνα ζώων σε καμία επίσημη εκδήλωση του Προγράμματος της NYFW, στο κανάλι κοινωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας της, ξεκινώντας από την επερχόμενη NYFW του 2026.

«Υπάρχει ήδη ελάχιστη έως καθόλου γούνα που παρουσιάζεται στη NYFW, αλλά παίρνοντας αυτή τη θέση, το CFDA ελπίζει να εμπνεύσει τους Αμερικανούς σχεδιαστές να σκεφτούν πιο βαθιά τον αντίκτυπο της βιομηχανίας της μόδας στα ζώα. Οι καταναλωτές απομακρύνονται από προϊόντα που σχετίζονται με την κακοποίηση των ζώων και θέλουμε να τοποθετήσουμε την αμερικανική μόδα ως ηγέτιδα σε αυτά τα μέτωπα, προωθώντας παράλληλα την καινοτομία στα υλικά» δήλωσε ο Στίβεν Κολμπ, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του CFDA.

Beginning with New York Fashion Week September 2026, the CFDA will no longer permit animal fur in collections on the Official #NYFW Schedule.



Read more: https://t.co/WnrNRGCOWt pic.twitter.com/MmpkDNYZmj — Council of Fashion Designers of America (@CFDA) December 3, 2025

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από χρόνια συνεργασίας με τις οργανώσεις Humane World for Animals και Collective Fashion Justice, οι οποίες εστιάζουν στην προστασία και καλή διαβίωση των ζώων. Η πολιτική ακολουθεί επίσης τα βήματα της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, η οποία τερμάτισε την προώθηση της γούνας το 2023.

Από τον Σεπτέμβριο του 2026, οι αληθινές γούνες απαγορεύονται από οποιεσδήποτε συλλογές σχεδιαστών που παρουσιάζονται στην επίσημη Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Νωρίτερα φέτος, ο Condé Nast, ο όμιλος μέσων ενημέρωσης που κατέχει τα Vogue, Vanity Fair και Glamour, απαγόρευσε επίσης τη χρήση γούνας ζώων στο περιεχόμενο και στις διαφημίσεις του. Παρόμοιες πολιτικές σύντομα υιοθετήθηκαν από άλλα περιοδικά μόδας, όπως τα ELLE και InStyle.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.