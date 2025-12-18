Άντονι Πράις: Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής σε ηλικία 80 ετών

Ο Άντονι Πράις, ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας που υπέγραψε μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις του Ντέιβιντ Μπάουι, των Roxy Music και της βασίλισσας Καμίλα, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο Άντονι Πράις ήταν ιδιαίτερα γνωστός για το θεατρικό του ύφος, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα παστέλ κοστούμια που εμφανίστηκαν στο βιντεοκλίπ του συγκροτήματος Duran Duran για το τραγούδι «Rio». Το συγκρότημα τον αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τον «οραματιστή» και «έναν ευγενικό και ευφυή φίλο».

Antony Price, designer for Bowie and Duran Duran, dies at 80 https://t.co/W7TXlAuMBR — BBC News (UK) (@BBCNews) December 18, 2025

Ο θάνατός του, όπως σημειώνει το BBC, έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά την παρουσίαση της πιο πρόσφατης συλλογής του στο Λονδίνο, της πρώτης του μετά από περισσότερα από 30 χρόνια. Στην επίδειξη, η τραγουδίστρια Λίλι Άλεν φόρεσε ένα φόρεμα εμπνευσμένο από το μαύρο βελούδινο «φόρεμα της εκδίκησης» που είχε φορέσει η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Γεννημένος στο Γιόρκσαϊρ το 1945, ο Άντονι Πράις μετακόμισε στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για να σπουδάσει στο «Royal College of Art». Έναν χρόνο μετά την αποφοίτησή του, ξεκίνησε να σχεδιάζει ανδρικά ρούχα για τον οίκο «Stirling Copper» και ήταν ο δημιουργός των εφαρμοστών, κουμπωτών παντελονιών που φορούσε ο Σερ Μικ Τζάγκερ κατά την περιοδεία των Rolling Stones, «Gimme Shelter», το 1969.

Η χαρακτηριστική του ικανότητα να συνδυάζει ανδρικά και γυναικεία στοιχεία, μαζί με την τεχνική του δεινότητα στη δημιουργία εφαρμοστών γραμμών, τον καθιέρωσαν ως «έναν αληθινά μοναδικό δημιουργό», όπως ανέφερε το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας. Τη δεκαετία του 1990 άρχισε να δημιουργεί ενδύματα για την Καμίλα, δούκισσα της Κορνουάλης, σχεδιάζοντας, μεταξύ άλλων, σύνολα για την περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανάληψη του τίτλου της.

Πηγή: skai.gr

