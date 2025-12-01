A$AP Rocky: Θα είναι ο νέος πρεσβευτής του οίκου Chanel

Η πολυετής δημιουργική συνεργασία μεταξύ του A$AP Rocky και του σχεδιαστή Matthieu Blazy έχει φτάσει σε νέο αποκορύφωμα. Ο ράπερ και είδωλο του στυλ ορίστηκε νέος πρεσβευτής του οίκου Chanel. Ο Rocky ήταν ένα από τα πρώτα πρόσωπα και πρωταγωνιστής στις καμπάνιες του οίκου Bottega Veneta όταν ο Blazy ήταν διευθυντής δημιουργικού.

Τώρα, με την προσωπική του αισθητική - ένα εκλεπτυσμένο μείγμα streetwear πινελιάς και υψηλής πολυτέλειας - που αντικατοπτρίζει τέλεια το όραμα του Blazy για προσγειωμένη, σχολαστικά δημιουργημένη κομψότητα, ο Rocky εντάσσεται στον οίκο Chanel ως ο νέος πρεσβευτής του.

@CHANEL names A$AP Rocky as its new ambassador for the house! pic.twitter.com/Xaj41oRTBI — Flappers (@Lesflappers) November 29, 2025

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος μόδας εξήρε το «ταλέντο, την περιέργεια και την απεριόριστη δημιουργικότητά» του μουσικού καλλιτέχνη ως βασικά χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ιδανικό για τον Chanel.

Ο Matthieu Blazy δήλωσε: «Ο Rocky είναι ένας απίστευτος καλλιτέχνης που βάζει την καρδιά και την ψυχή του σε κάθε έργο στο οποίο συμμετέχει, εκτός από το ότι είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Μουσικός, ηθοποιός, πατέρας, φίλος... προσφέρει τόσα πολλά και πάντα τα προσφέρει με καλοσύνη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τον καλωσορίζουμε στον Chanel και είμαι ενθουσιασμένος που συνεργαζόμαστε ξανά».

Ο Rocky εξέφρασε επίσης θαυμασμό για τον Blazy, δηλώνοντας: «Η φαντασία του Matthieu ωθεί τη μόδα μπροστά. Τα σχέδιά του είναι ταυτόχρονα ευαίσθητα και δυνατά, βασίζονται στην πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα, πάντα προσκαλούν κάποιον να αναρωτηθεί. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που τον βλέπω στον Chanel».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.