Ελισάβετ και Ουίλιαμ ενθαρρύνουν τα λιοντάρια «να το φέρουν σπίτι» κερδίζοντας απόψε Κυριακή τους Ιταλούς στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η βασίλισσα απέστειλε μια επιστολή στον τεχνικό της Αγγλίας Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, υπενθυμίζοντας ότι είχε παραστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 στην Αγγλία και είχε παραδώσει το παγκόσμιο κύπελλο στον Μπόμπι Μούρ.

«Θέλω να στείλω τις καλές μου ευχές για αύριο με την ελπίδα ότι η ιστορία θα καταγράψει όχι μόνο την επιτυχία σας, αλλά και το πνεύμα, τη δέσμευση και την υπερηφάνεια με την οποία συμπεριφερθήκατε», έγραψε μεταξύ άλλων με επίσημο, «βασιλικό» ύφος.

«Δεν μπορώ πραγματικά να πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό. Είναι τόσο συναρπαστικό και σας εύχομαι την καλύτερη δυνατή τύχη. Βγάζετε (στην επιφάνεια) ό,τι καλύτερο από την Αγγλία και είμαστε όλοι πίσω σας. Όλη η χώρα είναι πίσω σας. Λοιπόν, φέρτε το σπίτι» δήλωσε από πλευράς του ο δούκας του Κέιμπριτζ σε λιγότερο επίσημο ύφος.



A very, very special message for Gareth Southgate and the #ThreeLions.



Thank you for your support, Your Majesty. pic.twitter.com/YlWfEFb08I