Υπό έλεγχο η φωτιά στη δασική περιοχή της Πάρνηθας

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, στην περιοχή Μπάφι, τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 23:45 σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά, στην επιχείρηση για την κατάσβεση συμμετείχαν 80 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Επιπλέον, στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμαν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η ταχεία κινητοποίηση των δυνάμεων συνέβαλε καθοριστικά στην οριοθέτηση της πυρκαγιάς, περιορίζοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

