Η ισπανική αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει νωρίς σήμερα το πρωί για να διακόψει τη βόλτα που έκαναν στους δρόμους της Μαδρίτης 8 καμήλες και ένα λάμα, τα οποία είχαν δραπετεύσει από ένα τσίρκο, με τους ιθύνοντές του να καταγγέλλουν σαμποτάζ και να κατηγορούν γι' αυτό οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων.

