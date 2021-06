Ένα ελληνικό νησί, η Τήλος είναι μεταξύ των τριών νησιών στα οποία απονέμεται το βραβείο RESponsible Island της ΕΕ για το 2020 για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το πρώτο βραβείο έλαβε η νήσος Ærø της Δανίας, για τις καινοτόμες ενεργειακές λύσεις και τη συμβολή της νήσου σε μια βιώσιμη και φιλική προς το κλίμα Ευρώπη. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 500 000 ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το προηγούμενο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (2014-2020).

Το δεύτερο βραβείο, ύψους 250 000 ευρώ, απονεμήθηκε στο νησί El Hierro, που ανήκει στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, και το τρίτο βραβείο, ύψους 100 000 ευρώ, στην Τήλο.

🏆Congrats to the 3 winners of the #IslandRenewablesPrize!



Aero 🇩🇰 (1st), El Hierro 🇪🇸 (2nd) & Tilos 🇬🇷 (3rd) have engaged their local communities in the transition to fully renewable energy systems.



Their example will inspire other islands🏝️



➡️https://t.co/MKHQ2naO3B pic.twitter.com/U6cb8ymsLJ