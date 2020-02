Μεγάλη έκπληξη περίμενε άνδρα στη Βόρεια Καρολίνα, καθώς γυρνώντας σπίτι του βρήκε μια κούτα με… κουτάβια, όπως στην αρχή νόμιζε. Ο άνδρας κάλεσε αμέσως την αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό, αλλά όταν οι αστυνομικοί αντίκρυσαν τα «κουτάβια» έκπληκτοι συνειδητοποίησαν ότι τελικά δεν ήταν σκύλοι, αλλά αρκουδάκια.

«Δεν είναι ασυνήθιστο να βρίσκουμε μαύρες αρκούδες στην περιοχή», δήλωσε ο Σερίφης του Κάμντεν Κάουντι, Κέβιν Τζόουνς στο CNN. «Αλλά να βρει κάποιος μωρά μαύρα αρκουδάκια σε ένα χαρτόκουτο έξω από το σπίτι του, τυλιγμένα σε ρούχα για να τα κρατήσει ζεστά, ναι, αυτό είναι πολύ περίεργο.»

It’s still unclear who left the box, and how the cubs got separated from their mother, but Jones says the cubs were taken to the North Carolina Zoo in Asheboro by the North Carolina National Wildlife Resources Commission.



