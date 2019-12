Μια ιδιαίτερη μάχη έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ ενός πύθωνα, ενός ασβού και δύο τσακαλιών.

Στο βίντεο φαίνεται ο πύθωνας να έχει τυλιχτεί γύρω από τον ασβό, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει. Μετά από λίγο ένα τσακάλι εμφανίζεται στη σκηνή και παρεμβαίνει ελπίζοντας πιθανότατα να καταφέρει να τον κάνει γεύμα του.

Python, Honey Badger & Jackal Fight Each Other https://t.co/PDxI9ePILU via @YouTube