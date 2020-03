Τους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας πραγματοποιεί ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις σε μεταναστευτικό και την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων από τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στo twitter.

FM @NikosDendias w/ #EU m-s Ambassadors at @GreeceMFA – a detailed discussion on recent dvpts in migration issue & Greece’s efforts to protect 🇪🇺 borders / Ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας ενημερώνει Πρέσβεις κ-μ ΕΕ για πρόσφατες εξελίξεις σε μεταναστευτικό & προστασία 🇪🇺 συνόρων από ελλ. Αρχές pic.twitter.com/3f6vvqCS5k