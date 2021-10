Ανατριχίλα προκαλεί ο ήχος από το λιώσιμο του μόνιμου παγετού στον κρατήρα που ονομάζεται «Πύλη της κολάσεως» στην Σιβηρία.

Υπό άλλες συνθήκες το τρεχούμενο νερό είναι ένας χαλαρωτικός ήχος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση σηματοδοτεί την ταχεία απόψυξη του παγωμένου εδάφους χιλιάδων ετών και κάνει εμφανή πλέον τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο, το έδαφος του κρατήρα Batagaika ή Batagai καταρρέει. Τα βράχια γύρω από τον κρατήρα, μερικά ύψους έως και 100 μέτρων, θρυμματίζονται λόγω του παγετού που λιώνει.

Το μέρος αυτό είναι γνωστό, κυρίως στους ντόπιους, ως η πόρτα του κάτω κόσμου, και πολλοί φοβούνται να το πλησιάσουν, ειδικά αφότου άκουσαν τρομακτικές εκρήξεις από το σημείο.

Αυτοί οι θόρυβοι είναι πιθανώς μεγάλα κομμάτια παγωμένου εδάφους που καταρρέουν στις πλευρές του γκρεμού από το ασταθές χείλος καθώς η τάφρος του μόνιμου παγετού ανοίγει ακόμη περισσότερο.

Researcher Sergey Fedorov said about Batagai 5 years ago: 'Imagine there was a city above what is now an ever-deepening depression? It's time for the world to wake up and pay more attention to what is happening (with melting permafrost) here in Yakutia' https://t.co/NI0PfEcAGi https://t.co/VqnjuioVxE pic.twitter.com/F1A6lAPwnz