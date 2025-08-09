Σαρανταπέντε πέντε αγροτοδασικές πυρκαγιές αντιμετώπισε η Πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο

Σημαντική αύξηση σημείωσαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο οι αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, με τον αριθμό τους να φτάνει τις 55. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι 43 από αυτές κατασβέστηκαν άμεσα χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων, ενώ σε εξέλιξη παραμένουν ακόμη 12 περιστατικά.

Για τον εντοπισμό των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση των πυρκαγιών, τα τοπικά ανακριτικά γραφεία αλλά και ειδικά Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) πραγματοποιούν ενδελεχείς έρευνες στις πληγείσες περιοχές.

Η Πυροσβεστική απευθύνει θερμή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος. Σε κάθε περίπτωση συμβάντος, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν να εφαρμόζονται με πιστότητα οι οδηγίες τους, για τη διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας όλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

