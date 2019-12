Пишут, снято на Чукотке. Кто-то написал на белом медведе «Т-34». Довольно глупо, животное может лишиться маскировки и умереть с голоду. #mgdn #vesmagadan

