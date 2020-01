Τα ελαστικά #YOKOHAMA, στην υπηρεσία των τετράποδων, πιστών φίλων του ανθρώπου 🐾🐶 Τα ελαστικά της YOKOHAMA, δείχνουν πως ένα άχρηστο υλικό μπορεί να αποκτήσει έναν διαφορετικό, χρήσιμο ρόλο. Η ΥΟΚΟΗΑΜΑ έχει δωρίσει κάπου στα 190 άχρηστα ελαστικά, στην μη κερδοσκοπική οργάνωση της Neighborhood Woof, προκειμένου να τα επαναχρησιμοποιήσει ως “κρεβάτια” για αδέσποτα σκυλιά, στο καταφύγιο της στο Δελχί. Η Woof περιθάλπει τα τοπικά αδέσποτα σκυλιά που έχουν τραυματιστεί, διεξάγοντας παράλληλα προγράμματα στείρωσης και εμβολιασμού. Σύμφωνα με την ΜΚΟ, τα ελαστικά μπορούν εύκολα να απολυμανθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν ως “κρεβάτια” για σκύλους, κατά τη χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα με την βιομηχανία ελαστικών της ΥΟΚΟΗΑΜΑ, οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις στην Ινδία, έχουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά άχρηστων ελαστικών, ανάμεσα στα εργοστάσια της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα ελαστικά που δεν πληρούν τα πρότυπα της εταιρείας, διαλύονται. Η γκάμα των ελαστικών της ΥΟΚΟΗΑΜΑ έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του οδηγού αλλά και του αυτοκινήτου. Η ακριβής απόκριση στις στροφές, η ασφάλεια, η τέλεια πρόσφυση και η πραγματική αίσθηση του δρόμου που προσφέρουν στον οδηγό, είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά της υψηλής τεχνολογίας των ελαστικών ΥΟΚΟΗΑΜΑ. Περισσότερες πληροφορίες για τα ελαστικά YOKOHAMA, είναι διαθέσιμες στο www.yokohama.gr #YokohamaDogCare #reduce #recycle #reuse #YokohamaIndia #tyres #doglovers #sustainability #earth1 #ecofriendly #yokohamatire #yokohamatires #yokohamatyres #yokohamatire #yokohamasonly #iamyokohama #yokohamatyresgreece #yokohamatyresgr #tires #tyres #cars #carsofinstagram #carstagram #instacar #instacars

