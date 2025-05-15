Πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού «Zero Drop»: Γιατί κάθε σταγόνα νερού μετράει.

​Νερό. Δεν είναι απλώς απαραίτητο, είναι η ίδια η ζωή. Είναι δύσκολο να φανταστούμε μια μέρα χωρίς νερό. Το νερό είναι ο θεματοφύλακας του περιβάλλοντος, καθώς διατηρεί τα οικοσυστήματα ασφαλή, ρυθμίζει το κλίμα και θρέφει τη βιοποικιλότητα. Είναι ένας πολύτιμος πόρος που ανήκει στη φύση και στις τοπικές κοινότητες. Οφείλουμε όμως να το διαχειριζόμαστε ορθά, καθώς πλέον υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση.

Για την Coca-Cola, το νερό αποτελεί βασικό συστατικό όλων των προϊόντων μας. Εξαρτώμαστε από το νερό για τον καθαρισμό και την ψύξη του εξοπλισμού μας σε κάθε εργοστάσιο εμφιάλωσης. Εκείνο θρέφει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που παρέχουν τα φυσικά μας συστατικά — αλλά η σημασία του είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι πηγή ζωής για τον πλανήτη, τώρα και στο μέλλον.

Με περισσότερους από τους μισούς υγρότοπους παγκοσμίως να έχουν εξαφανιστεί και πολλές λίμνες και ποτάμια να στερεύουν, η λειψυδρία αποτελεί πλέον πραγματικότητα για πολλούς. Αναλαμβάνουμε τώρα δράση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του νερού και να συμβάλουμε στη μείωση του υδατικού αποτυπώματος.

Ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρείας παγκοσμίως για την ορθή διαχείριση του νερού είναι να επιστρέφουμε τουλάχιστον το 100% του νερού που χρησιμοποιείται στα τελικά προϊόντα μας, συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο, στη φύση και στις τοπικές κοινότητες. Ένας στόχος που επιτυγχάνουμε ή και υπερβαίνουμε με συνέπεια, από το 2015.

Στην Ελλάδα, προγράμματα για την αντιμετώπιση των υδατικών προκλήσεων υλοποιούνται εδώ και 19 χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια, το πρόγραμμα προστασίας των υδατικών πόρων «Zero Drop», το οποίο υλοποιείται από την Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med) και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), εφαρμόζει τεχνικές λύσεις εξοικονόμησης νερού σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη λειψυδρία, ενώ παράλληλα αναπτύσσει υποδομές για την ορθή διαχείριση και διαφύλαξη των υδατικών πόρων.

Ένα έργο στην Κρήτη, που πραγματοποιήθηκε το 2023, με επιπλέον χρηματοδότηση από την Coca-Cola Τρία Έψιλον, αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα της πρωτοβουλίας αυτής, σε μια περιοχή, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται τα τελευταία 18 χρόνια, με επίκεντρο το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών στο Ηράκλειο, που παράγει και διανέμει τα προϊόντα της σε όλο το νησί. Η κλιματική αστάθεια, με κύματα ξηρασίας, έχει επιπτώσεις στη στάθμη των ταμιευτήρων νερού του Ηρακλείου, ενώ κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, η ζήτηση για νερό αυξάνεται και η χρήση του στη γεωργία επηρεάζει τους πόρους συνολικά. Ως αποτέλεσμα, το δίκτυο ύδρευσης της πόλης αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως περιστασιακές ελλείψεις νερού, γεγονός που ωθεί συχνά τους κατοίκους να χρησιμοποιούν δεξαμενές στις στέγες για να έχουν σταθερή πρόσβαση σε αυτό.

Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας στον αγροτικό τομέα, που είναι μακράν ο μεγαλύτερος «καταναλωτής» νερού, το πρόγραμμα «Zero Drop» πραγματοποίησε τεχνικές παρεμβάσεις, τον Μάιο του 2023, σε κοινότητες του Δήμου Ηρακελίου, στον Προφήτη Ηλία, στις Βούτες, στον Άγιο Σύλλα, στο Πετροκέφαλο και στην Κερασιά. Πρόκειται για πέντε αγροτικές κοινότητες, που αντιμετώπιζαν μεγάλες απώλειες νερού από συχνές διαρροές, ωθώντας τους παραγωγούς να αντλούν νερό από τον περιορισμένο υδροφόρο ορίζοντα, με σημαντικό ενεργειακό κόστος. Το έργο αναβάθμισης του δικτύου με νέες ανθεκτικές σωληνώσεις εξοικονομεί νερό προς όφελος των ντόπιων αγροτών και της ευρύτερης κοινότητας.

Το έργο του προγράμματος Zero Drop στο Ηράκλειο είναι ένα έργο που αγγίζει άμεσα τους ανθρώπους της Κρήτης. Για πολλούς από αυτούς, όπως για τον Ηρακλή, που ασχολείται με την παραγωγή σταφυλιού, το νερό είναι το παν.

