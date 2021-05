Μετά από αιώνες αναζήτησης και έρευνας, οι επιστήμονες κατάφεραν να φωτογραφήσουν και να βιντεοσκοπήσουν το Κράκεν.

Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Deep Sea Research Part 1: Oceanographic Research Papers, διερευνά γιατί αυτοί οι γίγαντες του βυθού είναι τόσο σπάνιο να βρεθούν και εξηγεί πώς μια ομάδα ερευνητών μπόρεσε να τραβήξει τα πρώτα πλάνα του A. dux (Κράκεν) στον φυσικό του βιότοπο το 2012 και πάλι το 2019 στον Κόλπο του Μεξικού.

Το γιγαντιαίο καλαμάρι έχει γίνει μέρος της λαογραφίας εδώ και χιλιάδες χρόνια, εμπνέοντας ιστορίες τρομερών κράκεν με σώματα τόσο μεγάλα όσο και το μέγεθος ενός νησιού.

