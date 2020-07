Δεν θα έπρεπε να ήταν εφικτό, αλλά ήταν: Η γέννηση ενός ψαριού με μακρόστενη μύτη που θυμίζει μια μίξη ενός ρωσικού υβριδίου, του οξύρρυγχου, και τους αμερικανικού πολύδοντα.

Ούγγροι επιστήμονες ανακοίνωσαν τον Μάιο στο περιοδικό Genes ότι είχαν δημιουργήσει κατά λάθος ένα υβρίδιο από δύο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Το είδος που προέκυψε εκκολάφτηκε και πλέον υπάρχουν περίπου 100 υβρίδια σε αιχμαλωσία, αλλά οι επιστήμονες δεν έχουν σχέδια να δημιουργήσουν περισσότερα.

Από την προσπάθεια αυτή προέκυψε ένα είδος «υβριδίου» στιβαρόψαρου.

