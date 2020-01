Ο ηθοποιός του Τζόκερ, Χοακίν Φίνιξ, που πρόσφατα κέρδισε και το βραβείο Golden Globe, συνελήφθη σε διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή, στην Ουάσινγκτον.

Η αμερικανική αστυνομία συνέλαβε συνολικά 147 άτομα την Παρασκευή. Μαζί με τον Φίνιξ συνέλαβαν και τον ηθοποιό Μάρτιν Σιν, ενώ η διαδήλωση είχε οργανωθεί από την ηθοποιό Τζέιν Φόντα.

