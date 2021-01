Tο βίντεο ενός αξιαγάπητου μωρού γιγάντιου πάντα, το οποίο είναι γατζωμένο στο πόδι ενός επιστάτη ζωολογικού κήπου της Νότιας Κορέας, έχει γίνει viral στο YouTube με περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια θεάσεις.

Στο βίντεο αυτό, διάρκειας δύο λεπτών, ένας επιστάτης ζυγίζει την μικρή Φου Μπάο τοποθετώντας την πάνω σε μια ζυγαριά και στη συνέχεια την αφήνει στο έδαφος, στον ζωολογικό κήπο Έβερλαντ, κοντά στην Σεούλ.

Watch: Video footage of an six-month-old baby giant panda clings desperately to her zookeeper’s leg in South Korea.https://t.co/j4zuPxjtom pic.twitter.com/FHiUUpylsB