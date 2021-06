Λευκά στρώματα που μοιάζουν με γλίτσα έχουν εμφανιστεί στην επιφάνεια της Θάλασσας του Μαρμαρά και ανησυχούν τόσο τους κατοίκους όσο και τους ειδικούς.

Σύμφωνα με την Hurriyet Daily News, η γλίτσα αυτή έχει προκαλέσει ρύπανση στη θάλασσα και έσκισε τα δίχτυα των ντόπιων ψαράδων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ενδέχεται να προκύψουν σοβαρότερες συνέπειες στο μέλλον από την αύξηση της θαλάσσιας αυτής βλέννας, εάν δεν ληφθούν μέτρα.

Drone photos show aerial views of "mucilage" known as "sea saliva" covering the some regions of the Marmara Sea in Istanbul, Turkeyhttps://t.co/6jUWQJm1op



📸: Muhammed Enes Yıldırım pic.twitter.com/By8z5Mglx7