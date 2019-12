Αυτόνομα υποβρύχια και υβριδικά ρομπότ με την καθοδήγηση της NASA, καταδύονται στην θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σαντορίνης.

Στόχος τους η έρευνα του βυθού στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπος αλλά και η δοκιμή των ρομποτικών υποθαλάσσιων οχημάτων σε ένα άγνωστο περιβάλλον.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 20 μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Στη διεθνή αποστολή συμμετείχαν 30 επιστήμονες από τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, την Αυστραλία και τη Γερμανία.

«Κατέβηκαν τα υποβρύχια οχήματα μέσα στον κρατήρα του Κολούμπου ανιχνεύτηκαν εξωγήινές μορφές ζωής, αυτό που λέμε εμείς βακτήρια τα οποία βρίσκονται σε όλο τον κρατήρα του Κολούμπου», είπε στον ΣΚΑΪ η επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παρασκευή Νομικού.

500 meters beneath the ocean surface, NUI uses its robotic claw to pluck a rock sample from a hydrothermal vent. Incredible! #NASA #Astrobiology #Greece #Expedition @WHOI @NASA pic.twitter.com/Dv7Iba7egk

Τα ρομποτικά οχήματα που καταδύθηκαν στο βυθό της Σαντορίνης ενδέχεται στο μέλλον να αξιοποιηθούν για την εξερεύνηση εξωγήινων ωκεανών σε μακρινούς δορυφόρους του Δία και του Κρόνου, όπου θα αναζητηθούν υποθαλάσσια ίχνη ζωής σε ακραία και πιθανώς επικίνδυνα περιβάλλοντα. Η συγκεκριμένη αποστολή αποτέλεσε το κρας τεστ για την ετοιμότητα τους.

The “slurp gun”: a vacuum-like sampling instrument onboard NUI. Remotely operated via a fiber optic cable, the slurp gun samples bacterial mats that have formed on the ocean floor.#NASA #Astrobiology #Greece #Expedition #NereidUnderIce @WHOI @NASA pic.twitter.com/5WaA0OELpv