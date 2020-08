Το έθνος του Μαυρίκιου στον Ινδικό Ωκεανό βρίσκεται στο χείλος μιας περιβαλλοντικής καταστροφής μετά από την πρόσκρουση φορτηγού πλοίου σε κοραλλιογενή ύφαλο στα τέλη Ιουλίου, ένα ατύχημα που οδήγησε σε μεγάλη διαρροή πετρελαίου ορατή ακόμα και από το διάστημα.

Σύμφωνα με το Live Science, το ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή εάν το πλοίο - του οποίου το φορτίο περιλαμβάνει μαζούτ, πετρέλαιο και λιπαντικό - διαλυθεί περαιτέρω, σύμφωνα με πηγές.

Το πλοίο, το ιαπωνικό MV Wakashio, χτύπησε σε κοραλλιογενή ύφαλο στα νοτιοανατολικά παράλια του Μαυρίκιου, κοντά στο Pointe d'Esny, στις 25 Ιουλίου. Τις πρώτες εβδομάδες, εμφανίστηκε ρωγμή στο κύτος του, που σημαίνει ότι το φορτίο του πλοίου είναι σε κίνδυνο.

Το φορτίο περιλαμβάνει 4.229 τόνους (3.894 μετρικούς τόνους) καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, 228 τόνους (207 μετρικούς τόνους) ντίζελ και 99 τόνους (90 μετρικούς τόνους) λιπαντικού πετρελαίου, το οποίο μεταφέρει το πλοίο από την Κίνα στη Βραζιλία , σύμφωνα με ινδικό ιστότοπο ειδήσεων.

«Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε καταστροφές αυτού του είδους και δεν είμαστε επαρκώς εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα», δήλωσε ο Sudheer Maudhoo, υπουργός Αλιείας του Μαυρίκιου στους New York Times.

Η διαρροή δεν συνέβη αμέσως. Το MV Wakashio «κόλλησε» στο σημείο που συγκρούστηκε με την κοραλλιογενή ύφαλο, περίπου 2 μίλια (3,2 χιλιόμετρα) από την ακτή του Μαυρίκιου. Αφού το πλοίο έμεινε προσαραγμένο, το πλήρωμά του το εγκετέλειψε με ασφάλεια.

Έκτοτε, οι προσπάθειες σταθεροποίησης του πλοίου και άντλησης του πετρελαίου έχουν αποτύχει, ενώ τα κύματα του Ινδικού Ωκεανού χτυπούν το πλοίο, δήλωσε ο Maudhoo και ο υπουργός Περιβάλλοντος Kavy Ramano στη Guardian.

Οι εικόνες της πετρελαιοκηλίδας καταγράφηκαν από δορυφόρους που της Maxar Technologies. Αυτές οι εικόνες, που ελήφθησαν το πρωί της 7ης Αυγούστου, δείχνουν τεράστιες κηλίδες από μαύρο λάδι.

New #satellite images of MV #Wakashio that ran aground off the coast of #Mauritius. The ship hit reefs near Pointe d’Esny on July 25. On today’s (Aug 7th) imagery, the ship is leaking a considerable amount of oil into the ocean & the oil slick is drifting northwest to the shore. pic.twitter.com/YZRJ1Cx35t