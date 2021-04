Απόκοσμες εικόνες, που θυμίζουν κάτι από Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, σημειώνονται στην Ισλανδία.



Ένα drone τράβηξε την Τετάρτη νέα πλάνα άγριας ομορφιάς με ποτάμια λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου Fagradalsfjall στη χώρα.



Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένουν εκρήξεις και σε άλλα ηφαίστεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.



