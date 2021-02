Της Σταματίνας Σταματάκου

Η Αρετή Μαστροδούκα είναι η πρώτη Ελληνίδα Επαγγελματίας Πυγμάχος που έχει κατακτήσει 4 Παγκόσμιους Τίτλους και να μεταβεί σήμερα στον κόσμο του Coaching . Έχει κατακτήσει Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια μετάλλια στην Πυγμαχία και στο Κικ-Μποξινγκ. Μέσα από το ταξίδι του Πρωταθλητισμού κατέκτησε και ανέπτυξε τις τεχνικές ενίσχυσης της αυτοκυριαρχίας, της αυτοπεποίθησης και της διαχείρισης του εαυτού και μας μιλάει για το πώς όλα αυτά γίνονται με το σκύλο μας στο SKAI.gr:

- Έχουμε σκεφτεί πόσο μπορεί ο σκύλος μας να μας βοηθήσει να δούμε τη δική μας αλήθεια;

- Να δούμε τον πραγματικό εαυτό μας μέσα από την παρουσία του στη ζωή μας;

- Να αναγνωρίσουμε κομμάτια μας που μέχρι σήμερα δεν είχαμε κάνει συνειδητά;

- Να μπούμε σε διαδικασία αποδοχής του νέου μέλους της οικογένειας μας και συμβίωσης με βάση τις νέες συνθήκες;

- Μπορούμε να βρούμε το κίνητρο μέσα από το νέο αυτό μέλος της οικογένειας μας με ενθουσιασμό και ανιδιοτελή αγάπη να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο;

Βάζοντας στη ζωή μας ένα νέο μέλος πολλές φορές αλλάζουν οι ισορροπίες στην καθημερινότητα μας. Και δεν είναι λίγες οι φορές που κι εμείς οι ίδιοι ανακαλύπτουμε πράγματα για τον εαυτό μας, με αυτές τις νέες συνθήκες που δεν είχαμε κάνει συνειδητά.

Κομμάτια ανασφάλειας, πειθαρχίας, συνέπειας, αυταρχισμού είναι μερικά από αυτά που με την παρουσία των μικρών μας φίλων βγαίνουν στην επιφάνεια.

Θέλουμε να δουλέψουμε πάνω στην θέσπιση και τήρηση ορίων και αρμονικής συνύπαρξης; (ξεκινώντας πάντα από εμάς και μετά περνώντας στον σκύλο μας)

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι σκύλοι μας γνωσιακά υπολογίζεται να είναι σαν μικρά παιδιά ηλικίας 2,5-3 ετών. Αυτό σημαίνει ότι αν εμείς δεν έχουμε βρει την ισορροπία μας και δεν πατάμε καλά στα πόδια μας τότε και η συμπεριφορά του σκύλου μας θα είναι ανάλογη.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

*Πώς επιλέγουμε το σκύλο που θα υιοθετήσουμε;

*Με ποια κριτήρια;

Ακόμη και αυτό είναι ένα σημείο που μπορούμε να παρατηρήσουμε πράγματα για μας.

*Τι σχέση θέλω να έχω με το σκύλο μου;

*Τι χαρακτηριστικά θέλω να έχει;

Η σχέση μου λοιπόν με το σκύλο μου είναι μια σχέση αμφίδρομη. Πολλά από τα συναισθήματα μας περνάνε στο σκύλο μας και γίνεται ανάλογη και η συμπεριφορά του. Αυτό λοιπόν που βιώνουμε σαν πράξη του σκύλου είναι το αποτέλεσμα δική μας συναισθηματικής εμπλοκής.

Ένα ερευνητικό άρθρο από τους Marie Doane και Sirkke Sarenbo (Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environment, University of Linnaeus, Sweden), τονίζει πως η ποιότητας ζωής ενός σκύλου (QOL) συνδέεται με την ποιότητας ζωής του κηδεμόνα του και το αντίστροφο.

Ο στόχος μας είναι να δουλέψουμε το «πρόβλημα» από εκεί που δημιουργείται και όχι στο τέλος του.

Αν εντοπίσουμε και εν συνεχεία δουλέψουμε για να αλλάξουμε αυτό που βιώνει ο σκύλος από εμάς τότε σίγουρα τα αποτελέσματα στην συμπεριφορά του σκύλου θα είναι τελείως διαφορετικά.

Κάνοντας αυτό, παίρνουμε την ευθύνη στα χέρια μας και σταματάμε να κατηγορούμε το σκύλο μας για τις συμπεριφορές που για εμάς δεν είναι αποδεκτές.

Παίρνοντας την ευθύνη εμείς μπορούμε να αλλάξουμε και το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς αυτής έχοντας αναγνωρίσει και δουλέψει και εμείς με τον εαυτό μας.

Χαμηλή Αυτοπεποίθηση - Ανασφάλεια :

Η έλλειψη αυτοπεποίθησης δεν είναι κάτι απλό, αντίθετα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της σύγχρονης εποχής που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους και τους φτάνει πολλές φορές σε δύσκολες καταστάσεις που θεωρούν αξεπέραστες. Αυτοπεποίθηση σημαίνει πίστη στον εαυτό μου, σχετικά με τις ικανότητες μου. Είναι η πίστη του ατόμου ότι μπορεί να τα καταφέρει. Σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι έμφυτο, αλλά συνήθως μπορείς να αναπτύξεις την αυτοπεποίθηση σου όσο εξελίσσεσαι. Είναι ένα θέμα που χρειαζόμαστε όλοι συνεχόμενη «βελτίωση». Η αυτοπεποίθηση έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την θετική στάση και την αποδοχή του εαυτού τους, η οποία δεν μεταβάλλεται όταν κάτι δεν έχει την έκβαση που είχαν σχεδιάσει. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν τους φόβους τους κατά πρόσωπο, επιτυγχάνοντας τον έλεγχο της ζωής τους. Δεν είναι πάντα η ίδια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, καθώς σε κάποιες καταστάσεις μπορεί να νιώθουμε ότι είμαστε γεμάτοι από σιγουριά και αισιοδοξία και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να νιώθουμε τεράστιο έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Η αυτοπεποίθηση ακόμα μπορεί να χαθεί από μία απότομη αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό το να έχεις αυτοπεποίθηση γιατί αυτό σου δίνει ένα προβάδισμα για να επιβιώσεις σε μία εποχή τρανταχτών αλλαγών. Όσο πιο σίγουρος νιώθεις και όσο περισσότερη εμπιστοσύνη έχεις στον εαυτό σου, τόσο πιο εύκολα προσαρμόζεσαι και αλλάζεις σε ότι πλέον δεν σε εξυπηρετεί.

Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά μπορεί να έχει η συμπεριφορά του σκύλου μας που όμως πηγάζουν από εμάς λόγω της έλλειψης αυτοπεποίθησης που μπορεί να έχουμε ή της ανασφάλειας γενικότερα στη ζωή μας και στη σχέση με το σκύλο μας.

Ένας σκύλος που συμβιώνει με έναν κηδεμόνα ανασφαλή, είναι πολύ πιθανό να παρουσιάζει αντίστοιχες συμπεριφορές, μιας και ο κύριος φροντιστής του δεν του εμπνέει την ασφάλεια που χρειάζεται.

Όρια :

Ο προσωπικός μας χώρος καθορίζεται από τους κανόνες και τα όρια που θέτουμε μέσα στις σχέσεις και στη ζωή μας. Πόσο εύκολα μπορούμε να πούμε «όχι» και πόσο ανοιχτοί είμαστε στις συναναστροφές και σχέσεις μας με τους άλλους αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Τα όρια που αφορούν τον προσωπικό μας χώρο μπορεί να σχετίζονται με την διαχείριση χρόνου, των συναισθημάτων μας, του σώματός μας και των σχέσεών μας.

Τα όρια πρέπει να είναι ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίον τα επικοινωνούμε. Η μη ύπαρξη ορίων μπορεί να οδηγήσει σε ανασφάλεια και σε σχέσεις που δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη.

Το να θέτουμε υγιή όρια, μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλής, να έχουμε λιγότερο στρες και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Χρησιμοποιούμε την φράση ‘υγιή όρια’ για να δείξουμε ότι θέτοντας όρια μπορεί να παρέχουμε ασφάλεια στον εαυτό μας ωστόσο η υπερβολή σε αυτά μπορεί να μας απομονώσει από τις σχέσεις μας οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές για την προσωπική μας ανάπτυξη και ευτυχία.

Πολλές φορές δυσκολευόμαστε να θέσουμε όρια ή θεωρούμε ότι αυτά θα τεθούν από μόνα τους σε συνδυασμό με την καθημερινότητά μας.

Πολλοί από μας δυσκολευόμαστε να βρούμε προσωπικό χρόνο για τα ενδιαφέροντα μας (διάβασμα, βόλτα με το σκύλο μας, γυμναστική, κλπ) λόγω υποχρεώσεων στη δουλειά, στην οικογένεια ή στις κοινωνικές επαφές μας. Αυτό για μερικούς μπορεί να είναι μια μεγάλη πηγή άγχους.

Το life coaching μπορεί να σε βοηθήσει στην αναγνώριση των ορίων (έχει να κάνει με το τι θεωρούμε αποδεκτό για μας όπως επίσης και ποιες συμπεριφορές των άλλων που επηρεάζουν την ζωή μας θεωρούμε ως μη αποδεκτές), στην καταγραφή τους, στην ιεράρχηση της σημαντικότητας τους σε κάθε τομέα της ζωής μας και τέλος στο σχεδιασμό των τρόπων δράσης στην περίπτωση που αυτά τα όρια καταπατούνται.

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση τα όρια μπορούν να είναι ελαστικά αφού μια ζωή με αυστηρά όρια θα ήταν αρκετά καταπιεστική και ίσως βαρετή για πολλούς από εμάς. Όταν το επιλέγουμε συνειδητά θα μπορούσαμε να αλλάζουμε τα όρια αλλά όχι λόγω εξωτερικών πιέσεων που ανταποκρίνονται σε ανάγκες άλλων.

Ας δούμε πως η θέσπιση και η διατήρηση των ορίων θα βοηθήσουν στη σχέση μας με τον σκύλο μας.

Οι σκύλοι μας νιώθουν ασφάλεια όταν διατηρούμε τη ρουτίνα τους και όταν τα όρια που θέσουμε – όποια και αν είναι αυτά - είναι σταθερά. Με άλλα λόγια, ένας σκύλος νιώθει ασφάλεια όταν ξέρει τι να περιμένει από τον κηδεμόνα του και το τι επιτρέπεται και τι όχι δεν μεταβάλλεται αλλά παραμένει σταθερό σε όλες τις συνθήκες.

Αυταρχική συμπεριφορά:

Πηγάζει από άτομα που έχουν ανατραφεί με ένα πρότυπο αυστηρής και απειλητικής πειθαρχίας. Ο αυταρχικός χαρακτήρας πρωτίστως μαθαίνει να υπακούει, να πειθαρχεί και να εξουσιάζεται, και στη συνέχεια ασκεί σε άλλους τη δική του εξουσία. Στο αυταρχικό περιβάλλον αντί για αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων και τρυφερότητας υπάρχει η συμπεριφορά με βάση τους καθορισμένους ρόλους και η ανταλλαγή καθηκόντων και υποχρεώσεων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Τα αυταρχικά άτομα προσανατολίζονται προς τη δύναμη και έχουν την τάση να περιφρονούν ότι θεωρείται κατώτερο και αδύναμο.

Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά μπορεί να έχει η συμπεριφορά του σκύλου μας που όμως πηγάζουν από εμάς λόγω της αυταρχικής μας συμπεριφοράς.

Οι σκύλοι μας ως γνωστόν είναι έμβια, συναισθανόμενα ζώα που μπορούν με αρκετή ευκολία να μάθουν νέες συμπεριφορές, αρκεί κάποιος να ασχοληθεί μαζί τους. Η αυταρχική αντιμετώπιση προς αυτούς δεν θα μας βοηθήσει σε τίποτε άλλο, πέρα από το να χάσει την εμπιστοσύνη του στο άτομό μας και να μας φοβάται.

Ξέρεις, πραγματικά πού θέλεις να πας;

Μέρος της coaching συνεργασίας, μπορεί να αφιερωθεί για αυτόν τον σκοπό. Να σε βοηθήσει να καταλάβεις ποιος είναι ο στόχος σου, πού θέλεις να οδηγήσεις τη ζωή σου σε προσωπικό, οικογενειακό ή επαγγελματικό επίπεδο. Ο coach θα σε βοηθήσει να πάρεις μια απόφαση, να βρεις τις λύσεις και να κάνεις ένα σχεδιασμό με δράσεις και με συγκεκριμένα βήματα που χρειάζεσαι, για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να φτάσεις τον στόχο σου.

Ο coach σου θα είναι εκεί για να σε αποδεχτεί, να σε υποστηρίξει και να συζητήσετε για τον όποιο ενδοιασμό, εμπόδιο ή άλλον ανασταλτικό παράγοντα υπάρχει στη ζωή σου.

Η Αρετή Μαστροδούκα είναι κάτοχος των:

Diploma Life Coaching AC accredited

Certificate in Life Coaching AC accredited

Senior Professional member in HIC (Hellenic Institude of Coaching).

Member of AC - Association for Coaching

Email : HYPERLINK "mailto:areti.mastrodouka@gmail.com" areti.mastrodouka@gmail.com

Instagram areti.mastrodouka

Πηγή: skai.gr